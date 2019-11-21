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НОВОСТИ

ФСИН сообщила об ухудшении качественного состава осужденных в колониях

14:12 21.11.2019 Источник: РБК

Федеральная служба исполнения наказаний заявляет об ухудшении качественного состава осужденных в колониях. Как заявил зам.главы ведомства Анатолий Рудый, это связано с гуманизацией законодательства и применением наказаний, не связанных с лишением свободы.

Таким образом, в местах лишения свободы все больший процент осужденных за тяжкие и особо-тяжкие преступления, — сказал он.  Эхо Москвы

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