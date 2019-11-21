ФСИН сообщила об ухудшении качественного состава осужденных в колониях

14:12 Источник: РБК

Федеральная служба исполнения наказаний заявляет об ухудшении качественного состава осужденных в колониях. Как заявил зам.главы ведомства Анатолий Рудый, это связано с гуманизацией законодательства и применением наказаний, не связанных с лишением свободы.

Таким образом, в местах лишения свободы все больший процент осужденных за тяжкие и особо-тяжкие преступления, — сказал он. Эхо Москвы

