Впервые в истории Израиля право создать кабмин переходит всему составу парламента
15:00 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Израиля Реувен Ривлин в четверг передал на 21 день возможность сформировать коалицию по итогам выборов 17 сентября всем 120 депутатам Кнессета (парламента) после последовательных неудач в формировании кабинета премьера Биньямина Нетаньяху и лидера центристов Бени Ганца.
"Впервые в истории Израиля мы оказались в такой ситуации. С сегодняшнего дня на 21 день принятие решения о том, кому поручить формирование коалиции, переходит всему составу парламента", - заявил Ривлин в ходе специальной церемонии в своей резиденции, трансляцию которой осуществляют основные каналы израильского телевидения.
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