Госдума запретила продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума запретила продажу гаджетов без российского программного обеспечения.

В пояснительной записке парламентарии указали, что речь идёт о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией «смарт-ТВ». Конкретный перечень товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство.



Авторами документа выступили депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенёв, Олег Николаев и Александр Ющенко, пишет РИА Новости.



Авторы проекта полагают, что закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса и уменьшит количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний из сферы информационных технологий. Говорит Москва

