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Госдума запретила продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения

15:12 21.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума запретила продажу гаджетов без российского программного обеспечения. 

В пояснительной записке парламентарии указали, что речь идёт о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией «смарт-ТВ». Конкретный перечень товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство.

Авторами документа выступили депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенёв, Олег Николаев и Александр Ющенко, пишет РИА Новости.

Авторы проекта полагают, что закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса и уменьшит количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний из сферы информационных технологий.  Говорит Москва

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