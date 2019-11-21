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Белоруссия тестирует секретную мобильную связь

15:32 21.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Белоруссия начала тестировать секретную мобильную связь. Как заявил президент страны Александр Лукашенко, пока у неё есть ряд недостатков, которые будут устранены.

Он пояснил, что Минск создал собственные центры шифрования информации, недоступные для разведок других стран. Это означает, что в сфере информационных технологий Белоруссия «абсолютно независима», подчеркнул Лукашенко.  Говорит Москва

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