В США задержали мужчину при попытке проехать на территорию Белого дома
16:12 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретная служба США в четверг задержала мужчину при попытке проехать без разрешения на территорию Белого дома. Об этом говорится в сообщении службы в "Твиттере".
В нем отмечается, что злоумышленник попытался проследовать за автомобилем, проехавшим по пропуску через внешний КПП комплекса. Сотрудники спецслужбы, ответственной за охрану президентской резиденции, остановили неизвестную машину и задержали ее водителя.
Ранее Секретная служба США сообщала о перекрытии ряда улиц вокруг Белого дома, в том числе части Пенсильвании- авеню, соединяющей Белый дом и Капитолий.
НОВОСТИ
- 17:32 21.11.2019
- Оборудование и оружие, изъятое с украинских кораблей, являются вещдоками в деле моряков
- 17:12 21.11.2019
- В Испании расследуют возможную причастность России к событиям в Каталонии
- 17:11 21.11.2019
- Вице-мэр Москвы Ракова заявила о начале эксперимента по цифровому зрению в медицине
- 17:00 21.11.2019
- МИД РФ назвал "шпионский скандал" в Сербии провокацией перед контактами на высшем уровне
- 16:32 21.11.2019
- Путин потребовал "с умом" подходить к введению дополнительных медобследований для водителей
- 16:00 21.11.2019
- Иерусалимский патриарх Феофил III настаивает на всеправославном совещании
- 15:32 21.11.2019
- Белоруссия тестирует секретную мобильную связь
- 15:12 21.11.2019
- Госдума запретила продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения
- 15:00 21.11.2019
- Впервые в истории Израиля право создать кабмин переходит всему составу парламента
- 14:32 21.11.2019
- У Кремля нет позиции по иску Навального в отношении Путина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать