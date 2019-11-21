В США задержали мужчину при попытке проехать на территорию Белого дома

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретная служба США в четверг задержала мужчину при попытке проехать без разрешения на территорию Белого дома. Об этом говорится в сообщении службы в "Твиттере".

В нем отмечается, что злоумышленник попытался проследовать за автомобилем, проехавшим по пропуску через внешний КПП комплекса. Сотрудники спецслужбы, ответственной за охрану президентской резиденции, остановили неизвестную машину и задержали ее водителя.



Ранее Секретная служба США сообщала о перекрытии ряда улиц вокруг Белого дома, в том числе части Пенсильвании- авеню, соединяющей Белый дом и Капитолий.

