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В США задержали мужчину при попытке проехать на территорию Белого дома

16:12 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретная служба США в четверг задержала мужчину при попытке проехать без разрешения на территорию Белого дома. Об этом говорится в сообщении службы в "Твиттере".

В нем отмечается, что злоумышленник попытался проследовать за автомобилем, проехавшим по пропуску через внешний КПП комплекса. Сотрудники спецслужбы, ответственной за охрану президентской резиденции, остановили неизвестную машину и задержали ее водителя.

Ранее Секретная служба США сообщала о перекрытии ряда улиц вокруг Белого дома, в том числе части Пенсильвании- авеню, соединяющей Белый дом и Капитолий.

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