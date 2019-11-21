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Путин потребовал "с умом" подходить к введению дополнительных медобследований для водителей

16:32 21.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин потребовал «с умом и поэтапно» подходить к введению дополнительных медицинских обследований для водителей. Так он прокомментировал попытку ввести новый порядок медосмотра для получения водительских прав. Вступление соответствующего приказа в силу планировалось на завтра. Во многих городах за справками выстроились гигантские очереди. 

Сегодня вступление в силу этого приказа было отложено.  Эхо Москвы

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