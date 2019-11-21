Путин потребовал "с умом" подходить к введению дополнительных медобследований для водителей

16:32 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин потребовал «с умом и поэтапно» подходить к введению дополнительных медицинских обследований для водителей. Так он прокомментировал попытку ввести новый порядок медосмотра для получения водительских прав. Вступление соответствующего приказа в силу планировалось на завтра. Во многих городах за справками выстроились гигантские очереди.

Сегодня вступление в силу этого приказа было отложено. Эхо Москвы