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МИД РФ назвал "шпионский скандал" в Сербии провокацией перед контактами на высшем уровне

17:00 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Шпионский скандал" в Сербии - это очередная провокационная история перед контактами на высшем уровне. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас у нас должны состояться контакты на высшем уровне. Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем или на высоком уровне, где-то за несколько дней появляются интересные сюжеты, которые выдаются за сенсации. Проходит время, все это либо дезавуируется, либо оказывается какой- то наскоро состряпанной провокацией", - сказала она.

"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.

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