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В Испании расследуют возможную причастность России к событиям в Каталонии

17:12 21.11.2019 Источник: Эхо Москвы

В Испании начато расследование о возможной причастности России к событиям в Каталонии. Как пишет газета «Паис» со ссылкой на собственные источники, судья Мануэль Гарсиа-Кастельон расследует возможную активность группы, связанную с разведслужбами России в период, предшествующий референдуму о независимости Каталонии 1 октября 2017 года. 

По данным собеседников издания, упор в расследовании сделан на элитной военной группе под названием «Подразделение 29155», которую разведслужбы ряда стран связывают с дестабилизирующей активностью в Европе.  Эхо Москвы

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