Главархив рассказал о самых интересных запросах москвичей

18:43

Москвичи активно обращаются в Главархива столицы для того, чтобы получить больше информации о своей семье и событиях прошлого. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, горожане, например, пытаются установить родство, подтвердить национальность предков, изучают документы об истории архитектуры столицы, ее памятниках и знаковых объектах. Также, по данным ведомства, граждане ищут в фондах документы по истории городского транспорта и о разработках образцов авиационной техники.

Всего за 10 месяцев в учреждения Главархива Москвы поступило 109 000 обращений, а его читальные залы посетили более 32 000 пользователей, получивших примерно 170 000 дел.



В Архивном фонде мегаполиса сохранены документы органов государственной власти, государственных и коммерческих организаций, предприятий и учреждений, личные собрания, а также фото-аудио-видео документы. Самые старые материалы датированы концом XVIII века.