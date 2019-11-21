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В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков

20:00 21.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме призвали сажать наркозависимых. По словам члена комитета Госдумы по транспорту Олега Нилова, такое предложение должно минимизировать количественный и качественный состав наркомафии.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что необходимо ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков, если это определено диагнозом.

«Употребляя наркотики постоянно, вы регулярно нарушаете другие статьи уголовного кодекса. В суде ему [наркозависимому – ред. ГМ] должно быть предложено либо принудительное лечение, либо тюрьма. Главная задача – изоляция наркоманов от общества здорового». 

Также он добавил, что на наркозависимого члена семьи, в том числе ребёнка, можно написать заявление в полицию.

«Если мама, родственники, ничего другого уже не находят в борьбе за жизнь своего ребёнка, в том числе и они могут сделать соответствующее заявление. Если он не принудительно, а добровольно лечится, то это освобождает его от уголовной ответственности».

Кроме того, депутат призвал конфисковывать имущество у наркобаронов и их ближайшего окружения.

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