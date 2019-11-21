Генпрокурор Израиля заявил, что Нетаньяху является фигурантом трех уголовных дел - радио

20:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Генпрокурор Израиля обвинил премьер-министра страны в коррупции. Авихай Мандельблит заявил, что Биньямин Нетаньяху — фигурант трёх уголовных дел, сообщает государственное радио «Кан».

По его информации, пресс-конференция генпрокурора запланирована на 20:30, через час после этого ожидается, что Биньямин Нетаньяху выступит с телевизионным обращением.

Помимо коррупции Мандельблит вменяет главе правительства мошенничество и злоупотребление доверием. Речь идёт о получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, его попытках договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп о благосклонном освещении деятельности кабинета и лоббирования интересов самой масштабной в Израиле телекоммуникационной группы. Говорит Москва