0
0
84
НОВОСТИ

Женщину, оставившую ребенка в лесу, отправят на лечение

21:20 21.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Оставившую ребёнка в лесу мать отправят на лечение. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы 34-летнюю женщину признали нуждающейся в курсе терапии.

Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

В феврале шестилетний ребёнок потерялся в парке «Лосиный Остров» и провёл там ночь. Его мать Надежда Куликова утверждала, что мальчик убежал сам. Его нашли автомобилисты, которые рассказали стражам порядка, что на ребёнке был мешок, обмотанный клейкой лентой. Позже пакет нашли при осмотре места происшествия, внутри была детская варежка. В автомобиле матери обнаружили нож, три рулона скотча, волосы с детского кресла и пластиковую бутылку с отпечатком руки.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 21.11.2019
Россия продолжит совершенствовать свое передовое оружие - Путин
0
36
20:40 21.11.2019
Генпрокурор Израиля заявил, что Нетаньяху является фигурантом трех уголовных дел - радио
0
147
20:00 21.11.2019
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков
0
195
19:20 21.11.2019
США известили союзников, что изучают вариант выхода из Договора по открытому небу - СМИ
0
221
18:43 21.11.2019
Главархив рассказал о самых интересных запросах москвичей
0
249
18:40 21.11.2019
РФ может отказать в визах британским журналистам исходя из принципа взаимности
0
248
18:00 21.11.2019
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
0
277
17:32 21.11.2019
Оборудование и оружие, изъятое с украинских кораблей, являются вещдоками в деле моряков
0
313
17:12 21.11.2019
В Испании расследуют возможную причастность России к событиям в Каталонии
0
308
17:11 21.11.2019
Вице-мэр Москвы Ракова заявила о начале эксперимента по цифровому зрению в медицине
0
323

Возврат к списку