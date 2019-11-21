Женщину, оставившую ребенка в лесу, отправят на лечение

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Оставившую ребёнка в лесу мать отправят на лечение. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы 34-летнюю женщину признали нуждающейся в курсе терапии.

Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.



В феврале шестилетний ребёнок потерялся в парке «Лосиный Остров» и провёл там ночь. Его мать Надежда Куликова утверждала, что мальчик убежал сам. Его нашли автомобилисты, которые рассказали стражам порядка, что на ребёнке был мешок, обмотанный клейкой лентой. Позже пакет нашли при осмотре места происшествия, внутри была детская варежка. В автомобиле матери обнаружили нож, три рулона скотча, волосы с детского кресла и пластиковую бутылку с отпечатком руки. Говорит Москва

