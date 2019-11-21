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Россия продолжит совершенствовать свое передовое оружие - Путин

22:00 21.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Президент России Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которого погибли сотрудники в Северодвинске, не имеющей мировых аналогов, и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия. 

«Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете. И несмотря ни на что, мы, безусловно, будем совершенствовать это оружие», — сказал Путин в четверг на церемонии вручения вдовам сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, присужденных погибшим посмертно орденов Мужества. 

Встреча главы государства с семьями погибших состоялась в четверг вечером в Кремле.  Эхо Москвы

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