Россия продолжит совершенствовать свое передовое оружие - Путин
22:00 21.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Президент России Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которого погибли сотрудники в Северодвинске, не имеющей мировых аналогов, и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.
«Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете. И несмотря ни на что, мы, безусловно, будем совершенствовать это оружие», — сказал Путин в четверг на церемонии вручения вдовам сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, присужденных погибшим посмертно орденов Мужества.
Встреча главы государства с семьями погибших состоялась в четверг вечером в Кремле. Эхо Москвы
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