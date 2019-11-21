Сербия не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ - Вучич

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия останется привержена политике военного нейтралитета и не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции.

"Мы свою политику по отношению к России не будем менять. Мы остаемся в братских отношениях, мы не будем менять политику, не вступим в НАТО или ОДКБ. Случившееся ("шпионский скандал" с участием, предположительно, представителя военного атташата РФ в Сербии - прим. ТАСС) укрепило нас на позициях военного нейтралитета и независимости", - заявил он.