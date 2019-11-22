Турции нужно избавиться от С-400 - Госдеп
09:00 22.11.2019 Источник: РБК
Турции нужно каким-то образом избавиться от купленных в России комплексов С-400 чтобы вернуться к переговорам с Соединенными Штатами. Об этом, как передает Reuters, заявил представитель Госдепартамента США во время брифинга для журналистов.
«Турция все еще может вернуться к столу переговоров. Они знают, что для этого они должны уничтожить, или вернуть, или каким-то образом избавиться от С-400», — заявил чиновник. По его словам, власти Турции «знают, что у них есть выбор». РБК
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