Турции нужно избавиться от С-400 - Госдеп

09:00 Источник: РБК

Турции нужно каким-то образом избавиться от купленных в России комплексов С-400 чтобы вернуться к переговорам с Соединенными Штатами. Об этом, как передает Reuters, заявил представитель Госдепартамента США во время брифинга для журналистов.

«Турция все еще может вернуться к столу переговоров. Они знают, что для этого они должны уничтожить, или вернуть, или каким-то образом избавиться от С-400», — заявил чиновник. По его словам, власти Турции «знают, что у них есть выбор». РБК