Новый порядок медосмотра для водителей при получении прав будет введен в действие с 1 июля 2020 года
09:05 22.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Новый порядок медосмотра для водителей при получении прав вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Это следует из нового приказа Минздрава. Новый порядок предусматривает сдачу анализов на психоактивные вещества и алкоголь. В Минздраве также пообещали не допустить резкого роста цен на тестирование. Новый порядок должен был вступить в силу с сегодняшнего дня. Эксперты предупреждали о возможном удорожании справки от психиатра-нарколога до 5-6 тыс. рублей. За несколько дней до этого водители по всей стране стали массово обращаться в наркодиспансеры, чтобы успеть пройти осмотр по старым правилам и старым расценкам.
Накануне инициативу раскритиковал Владимир Путин. Эхо Москвы
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