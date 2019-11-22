Новый порядок медосмотра для водителей при получении прав будет введен в действие с 1 июля 2020 года

09:05 Источник: Эхо Москвы

Новый порядок медосмотра для водителей при получении прав вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Это следует из нового приказа Минздрава. Новый порядок предусматривает сдачу анализов на психоактивные вещества и алкоголь. В Минздраве также пообещали не допустить резкого роста цен на тестирование. Новый порядок должен был вступить в силу с сегодняшнего дня. Эксперты предупреждали о возможном удорожании справки от психиатра-нарколога до 5-6 тыс. рублей. За несколько дней до этого водители по всей стране стали массово обращаться в наркодиспансеры, чтобы успеть пройти осмотр по старым правилам и старым расценкам.

Накануне инициативу раскритиковал Владимир Путин. Эхо Москвы

