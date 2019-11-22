США помогают Белоруссии подготовить роту миротворцев - МИД
09:20 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военное сотрудничество Минска и Вашингтона сводится на данном этапе в основном к обучению роты миротворцев Белоруссии и языковой подготовке военнослужащих республики. Об этом сообщил в четверг в беседе с корр. ТАСС заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, находящийся с визитом в столице США.
"Военное сотрудничество было у нас возобновлено в 2015 году после, я думаю, почти 10-летнего отсутствия всяких контактов в этой области. Оно <...> продолжается, недавно был согласован очередной план взаимодействия в данной области", - сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства. Он отвечал на вопрос о том, предпринимаются ли усилия по развитию военного сотрудничества между Минском и Вашингтоном в связи с наметившимся потеплением в отношениях двух стран в целом.
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