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США помогают Белоруссии подготовить роту миротворцев - МИД

09:20 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное сотрудничество Минска и Вашингтона сводится на данном этапе в основном к обучению роты миротворцев Белоруссии и языковой подготовке военнослужащих республики. Об этом сообщил в четверг в беседе с корр. ТАСС заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, находящийся с визитом в столице США.

"Военное сотрудничество было у нас возобновлено в 2015 году после, я думаю, почти 10-летнего отсутствия всяких контактов в этой области. Оно <...> продолжается, недавно был согласован очередной план взаимодействия в данной области", - сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства. Он отвечал на вопрос о том, предпринимаются ли усилия по развитию военного сотрудничества между Минском и Вашингтоном в связи с наметившимся потеплением в отношениях двух стран в целом.

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