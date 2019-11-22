Андрей Белоусов перечислил рецепты ускорения экономического роста
10:00 22.11.2019 Источник: Известия
Первая группа мер — удешевление заимствований, прежде всего благодаря снижению ЦБ ключевой ставки ориентировочно до 5%, заявил он «Известиям». Вторая — улучшение инвестиционного климата за счет запуска регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от давления силовых ведомств. Третья — повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами, причем прежде всего рабочих профессий.
Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты.
Новости
- 10:20 22.11.2019
- В Ленинградской области мужчина открыл огонь из автомата с балкона
- 10:05 22.11.2019
- Сухопутные войска РФ завершили перевооружение на ракетный комплекс "Искандер"
- 09:32 22.11.2019
- В Курске остались без тепла 16 тысяч человек
- 09:20 22.11.2019
- США помогают Белоруссии подготовить роту миротворцев - МИД
- 09:05 22.11.2019
- Новый порядок медосмотра для водителей при получении прав будет введен в действие с 1 июля 2020 года
- 09:00 22.11.2019
- Турции нужно избавиться от С-400 - Госдеп
- 22:40 21.11.2019
- Сербия не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ - Вучич
- 22:00 21.11.2019
- Россия продолжит совершенствовать свое передовое оружие - Путин
- 21:20 21.11.2019
- Женщину, оставившую ребенка в лесу, отправят на лечение
- 20:40 21.11.2019
- Генпрокурор Израиля заявил, что Нетаньяху является фигурантом трех уголовных дел - радио
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать