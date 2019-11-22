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НОВОСТИ

Сухопутные войска РФ завершили перевооружение на ракетный комплекс "Искандер"

10:05 22.11.2019 Источник: РБК

Сухопутные войска России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Торжественная церемония вручения бригадного комплекта «Искандера» личному составу ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО) пройдет в пятницу, 22 ноября, на полигоне Капустин Яр. В церемонии примут участие заместитель начальника ракетных войск и артиллерии ВВС России полковник Юрий Зарицкий, командование ЗВО и представители предприятий оборонной промышленности.  РБК

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