В Ленинградской области мужчина открыл огонь из автомата с балкона

10:20 Источник: Газета.Ru

В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Как сообщается, стрелка уже задержала полиция. По предварительной информации, причиной случившегося был семейный конфликт. В результате инцидента пострадавших нет. Газета.Ru