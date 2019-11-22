В Ленинградской области мужчина открыл огонь из автомата с балкона
10:20 22.11.2019 Источник: Газета.Ru
В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Как сообщается, стрелка уже задержала полиция. По предварительной информации, причиной случившегося был семейный конфликт. В результате инцидента пострадавших нет. Газета.Ru
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