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НОВОСТИ

Во Внуково аварийно приземлился Boeing 737

10:32 22.11.2019

В столичном аэропорту Внуково у пассажирского Boeing 737 повредилось шасси. Инцидент случился во время приземления. По данным паблика «112», разрушилась левая стойка шасси.

Пострадавших в результате ЧП нет. ТК Звезда

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