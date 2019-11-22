Инициатива Минздрава о новых медобследованиях для водителей была не продумана - Песков
13:05 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле признают несовершенство инициативы Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей.
"Справедливости ради нужно заметить, что не все было просчитано", - сказал представитель Кремля.
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