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Четыре министерства дали отрицательный отзыв на инициативу о повышении возраста продажи алкоголя

13:32 22.11.2019 Источник: Известия

Депутатская инициатива о повышении возраста продаж алкоголя до 21 года не нашла поддержки в кабмине. После межведомственного согласования в правительство направлен проект негативного отзыва. Против увеличения возрастного порога выступили четыре ведомства — Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст. Они считают, что введение новых запретов приведет к необоснованному нарушению прав совершеннолетних россиян.

днако, по словам экспертов, в законодательстве сегодня уже есть ограничения для граждан младше 21 года — они, к примеру, не могут купить оружие или стать водителями автобусов.  Известия

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