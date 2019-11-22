Четыре министерства дали отрицательный отзыв на инициативу о повышении возраста продажи алкоголя
13:32 22.11.2019 Источник: Известия
днако, по словам экспертов, в законодательстве сегодня уже есть ограничения для граждан младше 21 года — они, к примеру, не могут купить оружие или стать водителями автобусов. Известия
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