Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено. Паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак, сообщила в пятницу директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова.

"Получила сейчас подтверждение, что у нас запущен паром Зонгулдак - Керчь…, раз в неделю… регулярные поставки. Идет второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики", - сказала она на заседании комитета Госсовета республики по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства.

