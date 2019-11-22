Эксперт отметил значение МЦД для транспортной системы Москвы
14:32 22.11.2019
Начало работы Московских центральных диаметров позволит разгрузит линии метрополитена в столице, а также благотворно скажется на пассажиропоток в мегаполисе, считает руководитель научно-образовательного центра цифровых высокоскоростных транспортных систем Российского университета транспорта Олег Покусаев.
«Во-первых, между пригородными электричками и метро и МЦК запущена бесплатная пересадка, значит, у пассажиров появилось гораздо больше вариантов построить свой маршрут. Во-вторых, многие люди будут выбирать комфортные поезда наземного метро, а не спускаться под землю – это разгрузит линии метрополитена. В-третьих, часть людей не будет делать пересадку на вокзалах и поедет дальше, что разгрузит и вокзалы, и станции метро, расположенные рядом», - заявил Покусаев.
МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 — от Нахабина до Подольска начали работать 21 ноября. Пока планируется открыть 5 диаметров, которые пройдут через Москву насквозь, связав окружающие столицу населённые пункты Подмосковья. По предварительным расчетам, пассажиропоток диаметров может составить примерно 650 млн пассажиров в год.
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