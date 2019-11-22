В сети фигурируют слухи о ядерном взрыве в Южно-Китайском море - СМИ

15:00 Источник: Эхо Москвы

В сети фигурируют слухи о якобы имевшем место ядерном взрыве. Предположительно он произошел в Южно-Китайском море.

По данным американского сайта HalTurnerRadioShow взрыв произошел неподалеку от Парасельских островов на глубине примерно пятидесяти метров. Издание отмечает, что в этой зоне нередко проходят подводные лодки военно-морского флота США, и возможно речь идет о неком столкновении с китайской армией.

При этом, сеть uradmonitor.com, которая занимается мониторингом окружающей среды, подтвердила, что в регионе действительно наблюдается повышение радиационного фона, и наиболее сильные изменения зафиксированы в районе порта Чжаньцзянь. По данным агентства «Интерфакс», там сконцентрированы предприятия химической, пищевой и машиностроительной промышленности.

На информацию о повышении радиационного фона отреагировали в Роспотребнадзоре, там усилили мониторинг прилегающих приграничных территорий. В ведомстве заключили, что сейчас россиянам ничего не угрожает.

Официальных подтверждений, что в Южно-Китайском море произошел какой-либо ядерный инцидент, еще не поступало.

Парасельские острова, рядом с которыми якобы произошел взрыв, являются предметом спора для многих азиатских государств. На них претендуют сразу несколько стран, включая Китай и Вьетнам. Эхо Москвы