Человек с ножом задержан в здании факультета журналистики МГУ

15:12 Источник: Эхо Москвы

В здании факультета журналистики МГУ задержали человека с ножом. Это произошло на лекции I курса по экономике. По некоторым данным, мужчина пришел в аудиторию вместе с другими студентами и вёл себя странно. Охрану вызвал преподаватель, — сообщает Телеграм-канал «Первый университетский – МГУ». Эхо Москвы

