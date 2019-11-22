Человек с ножом задержан в здании факультета журналистики МГУ
15:12 22.11.2019 Источник: Эхо Москвы
В здании факультета журналистики МГУ задержали человека с ножом. Это произошло на лекции I курса по экономике. По некоторым данным, мужчина пришел в аудиторию вместе с другими студентами и вёл себя странно. Охрану вызвал преподаватель, — сообщает Телеграм-канал «Первый университетский – МГУ». Эхо Москвы
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