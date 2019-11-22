В ситуации с помощью пострадавшим в Иркутской области не все гладко - Песков

15:32 Источник: Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в ситуации оказанием помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области «не все гладко», передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, глава государства докладывают, что происходит в Иркутской области, так как он держит ситуацию под личным контролем.



«Известно, что там не все гладко: проделана большая работа, но далеко не все гладко», — сказал Песков.



Он добавил, что ситуация также контролируется вице-премьером Виталием Мутко и региональными властями.

