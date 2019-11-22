Первые поликлиники для капремонта выбраны с учетом мнения жителей Москвы

16:00

50 поликлиник, в которых уже следующей весной начнётся капремонт, выбрали сами москвичи в ходе голосования на портале "Активный гражданин". По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, всего в ближайшие три года в программу будут включены 135 амбулаторий.



"Первые 50 поликлиник будут отремонтированы в тех районах, где программу поддержали более 75% участников, - отметила вице-мэр. - В опросе приняли участие более 212 тыс. человек. В целом программу поддержали более 70% проголосовавших. Важно отметить, что среди проголосовавших нет ни одного района, где программу поддержали менее 58% жителей".

В ходе капремонта здания амбулаторий приведут к Новому стандарту поликлиник Москвы. Модернизированные поликлиники сделают комфортным для пациентов и врачей и оснастят новой техникой. По словам Раковой, в столичном бюджете на 2020 год на обновление медицинского оборудования запланировано более 51 млрд руб., часть денег направят на закупку современного оборудования для поликлиник.