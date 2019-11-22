В армии наблюдается рост преступлений насильственного характера - ГВП
16:32 22.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Главная военная прокуратура заявила о росте преступлений насильственного характера в армии. В частности, рукоприкладством занимаются командиры. С начала года от них пострадали сто военнослужащих, сообщил заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец. По его словам, одна из причин подобных действий – отсутствие твердых навыков работы с подчиненными, в том числе, из-за недостаточной профессиональной подготовки курсантов военных училищ. Эхо Москвы
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