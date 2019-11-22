Театру "Ленком" присвоено имя Марка Захарова

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова. Приказ об этом подписали в департамент культуры Москвы.

В пресс-службе ведомства отметили, что новым официальным названием станет Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова».

На днях глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов сообщил, что поддержал обращение артистов о присвоении Настасьинскому переулку имени режиссёра.

Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров умер 28 сентября в возрасте 85 лет. Говорит Москва