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НОВОСТИ

Театру "Ленком" присвоено имя Марка Захарова

17:00 22.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова. Приказ об этом подписали в департамент культуры Москвы.

В пресс-службе ведомства отметили, что новым официальным названием станет Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова».

На днях глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов сообщил, что поддержал обращение артистов о присвоении Настасьинскому переулку имени режиссёра.

Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров умер 28 сентября в возрасте 85 лет.  Говорит Москва

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