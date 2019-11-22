Театру "Ленком" присвоено имя Марка Захарова
17:00 22.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова. Приказ об этом подписали в департамент культуры Москвы.
В пресс-службе ведомства отметили, что новым официальным названием станет Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова».
На днях глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов сообщил, что поддержал обращение артистов о присвоении Настасьинскому переулку имени режиссёра.
Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров умер 28 сентября в возрасте 85 лет. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:40 22.11.2019
- Доля современного оружия в российской армии составляет 68%
- 17:12 22.11.2019
- Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора
- 16:32 22.11.2019
- В армии наблюдается рост преступлений насильственного характера - ГВП
- 16:12 22.11.2019
- Военные РФ не допустили исхода боевиков из Сирии в Россию - Путин
- 16:00 22.11.2019
- Первые поликлиники для капремонта выбраны с учетом мнения жителей Москвы
- 15:32 22.11.2019
- В ситуации с помощью пострадавшим в Иркутской области не все гладко - Песков
- 15:12 22.11.2019
- Человек с ножом задержан в здании факультета журналистики МГУ
- 15:00 22.11.2019
- В сети фигурируют слухи о ядерном взрыве в Южно-Китайском море - СМИ
- 14:32 22.11.2019
- Эксперт отметил значение МЦД для транспортной системы Москвы
- 14:12 22.11.2019
- США должны делиться с миром новейшими технологиями, а не утаивать их - Си Цзиньпин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать