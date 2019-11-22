Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора
17:12 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что в ближайшее время планирует посетить Москву, чтобы обстоятельно обсудить вопросы мирного договора с РФ.
"Я бы хотел в скором времени посетить Россию и провести обстоятельные дискуссии, в том числе и переговоры по мирному договору", - сказал он в пятницу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.
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