Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что в ближайшее время планирует посетить Москву, чтобы обстоятельно обсудить вопросы мирного договора с РФ.

"Я бы хотел в скором времени посетить Россию и провести обстоятельные дискуссии, в том числе и переговоры по мирному договору", - сказал он в пятницу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

