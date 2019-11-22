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Доля современного оружия в российской армии составляет 68%

17:40 22.11.2019 Источник: Эхо Москвы

По словам Владимира Путина, доля современного оружия в российской армии составляет 68%. Это президент заявил на заседании Совета безопасности РФ.Он также отметил, что некоторые образцы российской военной техники по своим характеристикам на годы вперед опережают зарубежные аналоги.

Президент заявил, что такому положению дел поспособствовало выполнение решений, принятых на заседании Совета безопасности России в 2013 году.

С тех пор, отметил президент, в России обвили Военную доктрину и ряд документов стратегического планирования, которые «конкретизировали направления совместной деятельности силовых ведомств по обеспечению безопасности России».  Эхо Москвы

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