Доля современного оружия в российской армии составляет 68%
17:40 22.11.2019 Источник: Эхо Москвы
По словам Владимира Путина, доля современного оружия в российской армии составляет 68%. Это президент заявил на заседании Совета безопасности РФ.Он также отметил, что некоторые образцы российской военной техники по своим характеристикам на годы вперед опережают зарубежные аналоги.
Президент заявил, что такому положению дел поспособствовало выполнение решений, принятых на заседании Совета безопасности России в 2013 году.
С тех пор, отметил президент, в России обвили Военную доктрину и ряд документов стратегического планирования, которые «конкретизировали направления совместной деятельности силовых ведомств по обеспечению безопасности России». Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:12 22.11.2019
- Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора
- 17:00 22.11.2019
- Театру "Ленком" присвоено имя Марка Захарова
- 16:32 22.11.2019
- В армии наблюдается рост преступлений насильственного характера - ГВП
- 16:12 22.11.2019
- Военные РФ не допустили исхода боевиков из Сирии в Россию - Путин
- 16:00 22.11.2019
- Первые поликлиники для капремонта выбраны с учетом мнения жителей Москвы
- 15:32 22.11.2019
- В ситуации с помощью пострадавшим в Иркутской области не все гладко - Песков
- 15:12 22.11.2019
- Человек с ножом задержан в здании факультета журналистики МГУ
- 15:00 22.11.2019
- В сети фигурируют слухи о ядерном взрыве в Южно-Китайском море - СМИ
- 14:32 22.11.2019
- Эксперт отметил значение МЦД для транспортной системы Москвы
- 14:12 22.11.2019
- США должны делиться с миром новейшими технологиями, а не утаивать их - Си Цзиньпин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать