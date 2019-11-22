На Петербургской КАД столкнулись восемь автомобилей, движение затруднено

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение восьми автомобилей произошло на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга, движение затруднено в районе 39-го километра дороги, сообщили журналистам в "Упрдор Северо-Запад".

"На 39 километре внутреннего кольца произошло столкновение восьми транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении. В настоящее время поврежденными автомобилями заняты первая, вторая и четвертая полосы движения", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД и подрядной организации, обслуживающей дорогу. Данные о пострадавших уточняются. По данным "Упрдор Северо-Запад", на месте аварии дорожное покрытие сухое, без гололедицы.

В настоящее время из четырех полос свободна только одна. По данным сервиса "Яндекс.Карты", на месте образовался длинный затор, скорость движения в котором около 5 километров в час.



