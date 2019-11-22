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Каждый год будет повышаться минимальный порог баллов для поступления в вуз - министр науки

18:45 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимальный порог баллов, необходимый для поступления в вуз, будет с каждым годом повышаться. Об этом заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков в пятницу на встрече со студентами, которая проходит в рамках форума "Россия студенческая".

Одна из участниц встречи обратилась к министру с просьбой ограничить доступность высшего образования в стране. По ее мнению, с каждым годом в университет приходит все больше абитуриентов, и создается все больше "не специалистов, а людей, которые хотят получить диплом".

"Есть иллюзия, что все идут в университет. Это не совсем так. Возможно, в отдельных городах это более ярко, но в целом по стране у нас доступность бакалавриата для выпускников 11-х классов - 55%. Это соотношение мы будем выдерживать и дальше, - сказал министр. - Но требования по минимальным баллам, с которыми в университет можно будет поступить, с каждым годом будут повышаться",

Котюков добавил, что в вузы не стоит брать ребят, у которых нет достаточного уровня подготовки, "и доучивать их тому, чему их не научили в школах". Это, по его словам, не позволит подготовить хороших специалистов, а именно на это должны быть ориентированы университеты.

Он также высказал мнение, что мотивацией идти в вуз должен быть не диплом, а интерес к тем образовательным программам, которые там преподаются.

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