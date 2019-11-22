Украина: Из-за незаконной слежки бюро расследований возбудило дело в отношении службы безопасности
20:15 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) возбудили дело в отношении руководства и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которых подозревают в организации незаконной слежки за оппозиционными политиками. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Государственное бюро расследований внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных преступлений руководством и сотрудниками Службы безопасности Украины, - говорится в сообщении. - В ГБР подчеркивают, что информация о совершении уголовных преступлений опирается на "факты совершения должностными лицами с использованием своего служебного положения и незаконного влияния в какой-либо форме на народных депутатов политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с целью препятствования исполнения ими служебных обязанностей".
Речь идет о сборе информации, в том числе конфиденциальной, на группу оппозиционных политиков, в которой оказался и глава политсовета партии Виктор Медведчук.
На этой неделе в украинских СМИ появилась информация, что СБУ получила из Офиса президента Украины указание начать слежку за оппозиционными политиками. По данным телеканала "Ньюсуан" (NewsOne), это делалось с целью обвинить оппозиционную партию в противоправных связях с Россией.
В партии подчеркнули, что Верховная рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности ее депутатов. Таким образом, осуществление в отношении них указанных действий было незаконным.
НОВОСТИ
- 20:45 22.11.2019
- В 2023 году будет создан испытательный полигон оборудования для Арктики - Минпромторг
- 19:45 22.11.2019
- Международный Медиафорум в Праге собрал участников из 25 стран
- 19:15 22.11.2019
- Трамп считает свою беседу с Зеленским уместной, а использование ее для импичмента глупостью
- 18:45 22.11.2019
- Каждый год будет повышаться минимальный порог баллов для поступления в вуз - министр науки
- 18:30 22.11.2019
- В поликлиники Москвы приняты на работу свыше 160 врачей различных специальностей
- 18:15 22.11.2019
- На Петербургской КАД столкнулись восемь автомобилей, движение затруднено
- 17:40 22.11.2019
- Доля современного оружия в российской армии составляет 68%
- 17:12 22.11.2019
- Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора
- 17:00 22.11.2019
- Театру "Ленком" присвоено имя Марка Захарова
- 16:32 22.11.2019
- В армии наблюдается рост преступлений насильственного характера - ГВП
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать