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Украина: Из-за незаконной слежки бюро расследований возбудило дело в отношении службы безопасности

20:15 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) возбудили дело в отношении руководства и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которых подозревают в организации незаконной слежки за оппозиционными политиками. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Государственное бюро расследований внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных преступлений руководством и сотрудниками Службы безопасности Украины, - говорится в сообщении. - В ГБР подчеркивают, что информация о совершении уголовных преступлений опирается на "факты совершения должностными лицами с использованием своего служебного положения и незаконного влияния в какой-либо форме на народных депутатов политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с целью препятствования исполнения ими служебных обязанностей".

Речь идет о сборе информации, в том числе конфиденциальной, на группу оппозиционных политиков, в которой оказался и глава политсовета партии Виктор Медведчук.

На этой неделе в украинских СМИ появилась информация, что СБУ получила из Офиса президента Украины указание начать слежку за оппозиционными политиками. По данным телеканала "Ньюсуан" (NewsOne), это делалось с целью обвинить оппозиционную партию в противоправных связях с Россией.

В партии подчеркнули, что Верховная рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности ее депутатов. Таким образом, осуществление в отношении них указанных действий было незаконным.

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