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В 2023 году будет создан испытательный полигон оборудования для Арктики - Минпромторг

20:45 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытательный полигон нефтегазового и горнопромышленного оборудования для Арктики  в Мурманске будет создан в 2023 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

При этом министр отметил, что финансирование проекта может начаться в 2021 году в рамках программы развития промышленности и конкурентоспособности.

"С учетом того, что будет создаваться примерно два года, то к 2023 году или к концу 2023 года может завершиться", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что полигоны для испытаний нефтегазового и горнопромышленного оборудования в условиях Арктики планируется создать в Мурманске, поселке Тикси в Якутия и Ненецком автономном округе.

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