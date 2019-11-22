В 2023 году будет создан испытательный полигон оборудования для Арктики - Минпромторг

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытательный полигон нефтегазового и горнопромышленного оборудования для Арктики в Мурманске будет создан в 2023 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

При этом министр отметил, что финансирование проекта может начаться в 2021 году в рамках программы развития промышленности и конкурентоспособности.

"С учетом того, что будет создаваться примерно два года, то к 2023 году или к концу 2023 года может завершиться", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что полигоны для испытаний нефтегазового и горнопромышленного оборудования в условиях Арктики планируется создать в Мурманске, поселке Тикси в Якутия и Ненецком автономном округе.