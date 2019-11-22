0
0
73
НОВОСТИ

Разлив нефти на месте аварии у побережья Одессы превышает допустимую норму в 53 раза

21:45 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Содержание нефтепродуктов у побережья Одессы в районе, где сел на мель, а затем завалился на борт танкер Delfi ("Делфи"), превышает допустимую норму в 53 раза. Об этом в пятницу сообщил и. о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

"На месте аварии установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия", - написал он на странице в "Фейсбуке". Фирсов добавил, что на поверхности воды появились маслянистые пятна, в связи с чем специалисты повторно обследуют место аварии.

По данным Государственной пограничной службы Украины, экипаж потерпевшего крушения танкера эвакуирован, но "ситуация с судном остается актуальной", так как есть угроза экологической катастрофы.

Танкер Delfi, шедший под флагом Молдавии, минувшей ночью вблизи Одессы сел на мель во время сильного шторма.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:15 22.11.2019
Из-за аварии без теплоснабжения остались около жителей Курска
0
58
21:15 22.11.2019
В конце ноября в Бордо продет IX фестиваль российского кино - Минкультуры РФ
0
120
20:45 22.11.2019
В 2023 году будет создан испытательный полигон оборудования для Арктики - Минпромторг
0
156
20:15 22.11.2019
Украина: Из-за незаконной слежки бюро расследований возбудило дело в отношении службы безопасности
0
203
19:45 22.11.2019
Международный Медиафорум в Праге собрал участников из 25 стран
0
209
19:15 22.11.2019
Трамп считает свою беседу с Зеленским уместной, а использование ее для импичмента глупостью
0
240
18:45 22.11.2019
Каждый год будет повышаться минимальный порог баллов для поступления в вуз - министр науки
0
286
18:30 22.11.2019
В поликлиники Москвы приняты на работу свыше 160 врачей различных специальностей
0
250
18:15 22.11.2019
На Петербургской КАД столкнулись восемь автомобилей, движение затруднено
0
264
17:40 22.11.2019
Доля современного оружия в российской армии составляет 68%
0
339

Возврат к списку