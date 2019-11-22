Разлив нефти на месте аварии у побережья Одессы превышает допустимую норму в 53 раза
21:45 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Содержание нефтепродуктов у побережья Одессы в районе, где сел на мель, а затем завалился на борт танкер Delfi ("Делфи"), превышает допустимую норму в 53 раза. Об этом в пятницу сообщил и. о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.
"На месте аварии установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия", - написал он на странице в "Фейсбуке". Фирсов добавил, что на поверхности воды появились маслянистые пятна, в связи с чем специалисты повторно обследуют место аварии.
По данным Государственной пограничной службы Украины, экипаж потерпевшего крушения танкера эвакуирован, но "ситуация с судном остается актуальной", так как есть угроза экологической катастрофы.
Танкер Delfi, шедший под флагом Молдавии, минувшей ночью вблизи Одессы сел на мель во время сильного шторма.
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