Из-за аварии без теплоснабжения остались около жителей Курска

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 40 тыс. жителей Курска остались без теплоснабжения из-за повреждения тепломагистрали, сообщается на сайте Ситуационно- аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

Ранее в пятницу из-за аварии на тепломагистрали, по данным Курского филиала ПАО "Квадра", без тепла и горячей воды остались около 20 тыс. жителей города и 9 социальных объектов. Температура воздуха в Курске сейчас минус 7 градусов, ночью опустится до минус 9.

" <...> В 18:10 (мск) в Курске в районе ул. Студенческая отключен участок подающего трубопровода тепловой магистрали №2 диаметром 800 мм для устранения повреждения между тепловыми колодцами. .. Нарушено теплоснабжение жителей 159 жилых многоквартирных домов, около 40 000 человек", - говорится в сообщении.

По данным САЦ, к аварийно-восстановительным работам привлечено 28 человек и 7 единиц техники. Планируется, что подача теплоснабжения будет восстановлена 23 ноября. На месте аварии, по информации на официальной страничке мэрии Курска в Telegram, создан оперативный штаб, куда выехал глава города Виктор Карамышев.

Это отключение горячей воды и теплоснабжения стало вторым за последние сутки в Курске. В ночь с 21 на 22 ноября квартиры около 16 тыс. жителей Северо-Западного района города, 9 социально значимых объектов, в том числе школы, детсады, поликлиники остались без горячей воды и тепла из-за срочного ремонта ветхого участка магистрали. Энергетики возобновили подачу воды и теплоснабжения утром.