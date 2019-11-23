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МИД Латвии пояснило причины запрета на вещание для девяти российских телеканалов

22:45 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Латвии выступил в пятницу с утверждением, что принятый ранее в этой республике запрет на вещание на территории страны девяти российских телеканалов не ограничивает доступ зрителей к альтернативным источникам информации.

"Касательно мнения официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой "О положении российских СМИ в Латвии", высказанного на брифинге 21 ноября, Министерство иностранных дел Латвии хотело бы отметить, что принятое 20 ноября Национальным советом по электронным СМИ Латвии решение об отзыве лицензии на ретрансляцию девяти российских телеканалов никак не связано с ограничением доступа к альтернативным источникам информации и содержанию этих каналов", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

В МИД Латвии напомнили, что телеканалы, у которых отозваны лицензии, "являются частью медиахолдинга, чьим реальным бенефициаром является Юрий Ковальчук, на которого распространяются ограничительные меры Европейского Союза", которые "являются обязательными и имеют прямое действие в Латвии".

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