Всероссийский конкурс "Учитель будущего" стартовал в Москве

23:48

В Москве стартовал первый всероссийский профессиональный командный конкурс «Учитель будущего». Для участия в нем приглашают команды из трех учителей из одной школы, которым предстоит проявить не только личные навыки, но и умение работать в команде.

«Основная задача учителя – вызвать у ребенка интерес к учебе. Наша задача – государства, городских властей – создать для учителя мотивирующую среду, сделать его труд престижным и уважаемым. Поэтому помимо материальной части – высокой заработной платы, создания комфортных условий для преподавания, – очень важно проводить стимулирующие конкурсы и олимпиады. Чтобы преподаватели могли обмениваться опытом, повышать свое профессиональное мастерство. В Москве проводится ряд конкурсов: это и “Учитель информатики”, и “Учитель большого города” и другие. Сегодня стартует новый конкурс “Учитель будущего”, и мне очень приятно, что он проходит в столице. Его особенность в том, что он является командным. И я, конечно, искренне желаю победы московским учителям!», – рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Регистрация участников продлится до 31 декабря, а в январе пройдет онлайн-отбор, за которым последуют очные полуфиналы и финал. Учителям предстоит ответить на вопросы о методике преподавания школьных предметов, а также продемонстрировать знания по психологии, педагогике и русскому языку.

«”Учитель будущего” – это конкурс, который, в самом деле, оценивает не только учительские навыки, но и взаимодействие учителей, навыки кооперации друг с другом, умение совместно решать проблемы. Это, конечно, большой шаг вперед», – отметил в эфире «Московского образовательного» телеканала ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко.

Из числа финалистов будут определены 30 команд-победителей. В следующем учебном году они смогут поработать с популяризаторами науки, руководителями и методистами ведущих образовательных учреждений, которые выступят в роли наставников.

Организатором конкурса «Учитель будущего» выступила автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», созданная в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина.