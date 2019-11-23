В России в 2020 году планируется начать серийное производство электромобилей
10:00 23.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Серийное производство первого российского электромобиля Zetta ("Зетта") планируется начать в I квартале 2020 года, сертификация машины находится на финальном этапе. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мне коллеги докладывали, что она (сертификация электромобиля Zetta - прим. ТАСС) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить", - сказал министр.
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