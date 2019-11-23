Главы МИД G20 высказались за реформу ВТО

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел "двадцатки" пришли к единому мнению о необходимости проведения реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил в субботу по итогам заседания в Нагое глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Мы разделили мнение о необходимости реформы ВТО. Кроме того, страны G20 должны взять на себя лидирующую роль в проведении этой реформы", - сказал он. По словам Мотэги, ВТО является ключевой структурой для обеспечения функционирования мировой торговли.