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НОВОСТИ

Главы МИД G20 высказались за реформу ВТО

10:15 23.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел "двадцатки" пришли к единому мнению о необходимости проведения реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил в субботу по итогам заседания в Нагое глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Мы разделили мнение о необходимости реформы ВТО. Кроме того, страны G20 должны взять на себя лидирующую роль в проведении этой реформы", - сказал он. По словам Мотэги, ВТО является ключевой структурой для обеспечения функционирования мировой торговли.

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