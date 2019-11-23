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Лавров рассказал, что препятствует заключению мирного договора между Россией и Японией

09:45 23.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американо-японский военно-политический альянс создает препятствия для заключения мирного договора с Москвой. Об этом заявил в субботу журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

"Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям. Напомню, что еще когда декларация 1956 года согласовывалась, тогда уже Советский Союз сказал, что все можно будет реализовать, выполнить эту декларацию только в полном объеме, только в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии", - сказал он.

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