Лавров рассказал, что препятствует заключению мирного договора между Россией и Японией

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американо-японский военно-политический альянс создает препятствия для заключения мирного договора с Москвой. Об этом заявил в субботу журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

"Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям. Напомню, что еще когда декларация 1956 года согласовывалась, тогда уже Советский Союз сказал, что все можно будет реализовать, выполнить эту декларацию только в полном объеме, только в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии", - сказал он.