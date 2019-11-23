Суббота в Москве будет ясной и морозной - синоптики
09:30 23.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность и до минус 6 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в столице температура воздуха составит 4-6 градусов мороза. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 8 градусов. Ветер юго-восточный и южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 767 мм ртутного столба.
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