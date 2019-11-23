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Первый сезон сериала про вселенную "Властелина колец" еще не готов, но уже подписан контракт на второй

11:00 23.11.2019 Источник: Интерфакс

Сериал про вселенную "Властелина колец" будет продлен на второй сезон, сейчас идут съемки первого сезона сериала студии Amazon, сообщает издание Variety.

По его информации, Amazon Studios было подписано соглашение на показ первого сезона, но на данный момент закрыты договоренности на производство двух сезонов.

Режиссером проекта станет испанец Хуан Антонио Байона, сценаристами сериала выступят Джон Д.Пейн и Патрик Маккей, которые принимали участие в написании истории "Стартрека: Бесконечность", а также Брайан Когман, работавший над "Игрой престолов". Окончательный актерский состав пока не утвержден.

Сюжет первых серий и всего сериала, как ожидается, будет основан на ранних произведениях Джона Рональда Руэла Толкина и расскажет о событиях во Второй эпохе Средиземья, которые произошли задолго до истории, описанной в трилогии "Властелин колец", экранизированной новозеландским режиссером Питером Джексоном в 2001-2003 годах.

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