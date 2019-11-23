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Джонсон назвал обвинения России во вмешательстве в Brexit "дребеденью"

10:47 23.11.2019 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что обвинения России во вмешательстве в референдум о выходе из Евросоюза ни в коей мере не соответствуют действительности.

Как сообщалось, британские спецслужбы еще в октябре передали кабинету министров подготовленный ими доклад о "российской угрозе" и влиянии России на результаты референдума 2016 года, однако правительство объявило, что не будет публиковать его до досрочных парламентских выборов, намеченных на 12 декабря 2019 года.

Он заявил, что предположения о сокрытии чувствительной информации, как и утверждения о российском влиянии на референдум - "дребедень сродни сказкам о Бермудском треугольнике".

"Нет абсолютно никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о каком-то влиянии на любые британские выборы", - сказал он.

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