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Глава РУСАДА прокомментировал решение Комитета WADA о несоответствии

11:30 23.11.2019 Источник: Интерфакс

Гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не удивлен решением Комитета по соответствию, который рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать РУСАДА не соответствующим кодексу антидопинга.

"Все, в соответствии с юридической логикой, так и должно было быть. РУСАДА лишено соответствия, так как выданное в сентябре 2018 года соответствие было обусловленным, для поддержания которого надо было выполнить два требования, формально они были выполнены, но качественно - нет", - сказал Ганус "Интерфаксу" в субботу.

"Надо ждать решение исполкома WADA 9 декабря, где будет говориться о мерах, которые нужно будет предпринять, и что надо будет делать", - добавил он.

"Речь не идет о качестве работы РУСАДА, оно - одно из лучших, это, кстати, признает WADA. Вопрос в том, что это исключительно техническое решение... не были выполнены условия, выполнение которых не зависело от нас", - заявил глава Российского антидопингового агентства.

"Я не буду там присутствовать, работы и тут хватает. Будет решение, нам объяснят, что делать", - сказал глава РУСАДА.

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