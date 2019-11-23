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Папа Римский Франциск прибыл в Японию

11:55 23.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск покинул Бангкок, откуда 20 ноября начал свою апостольскую поездку по странам Азии, и прибыл в Японию. Самолет "Тайских авиалиний" с понтификом, делегацией из Ватикана и сопровождающими журналистами на борту приземлился в субботу после 6-часового перелета в японской столице, передает корр. ТАСС.

Главным событием визита Франциска в Японию станет посещение им городов Нагасаки и Хиросимы. В следующем году будет отмечаться трагическая дата - 75-летие их атомных бомбардировок. Как ранее сообщала служба печати Святого престола, глава Римско-католической церкви выступит с посланием о разоружении. Кроме того, в Токио у понтифика запланирована встреча с пострадавшими в "тройном бедствии" - мощном землетрясении, вызвавшем цунами и аварию на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года. Визит Папы Римского в Японию продлится до 26 ноября.

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