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Миноброны Турции: ЗРК С-400 не помешают системам ПРО НАТО

12:05 23.11.2019 Источник: Интерфакс

Поставляемые РФ в Турцию зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 по определению не могут мешать работе системы ПВО НАТО, так как они не будут в нее встроены, заявил в субботу министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Российские комплексы заступят на боевое дежурство в режиме stand alone system (системы, работающей автономно от других систем - ИФ). Мы заявляем это с самого начала. С-400 будут работать автономно", - сказал Акар в интервью телеканалу "Аль-Джазира". Выдержки из него приводят и турецкие СМИ.

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